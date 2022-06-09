На оккупированных территориях юга украинцы не воспринимают рубли как валюту, захватчики вынуждены пользоваться гривнами

Это красноречиво показывает степень контроля региона противником, информирует ZN.ua.

На оккупированных территориях юга украинцы не воспринимают рубли как валюту, захватчики вынуждены пользоваться гривнами
© Pixabay

На юге из-за бойкота рублей роSSийские оккупанты вынуждены пользоваться гривнами. Жители на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться переходу региона в рублевую зону. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Факт использования роSSийскими солдатами гривен в обиходе красноречиво свидетельствует о степени контроля региона врагом», - говорится в сообщении.

Несмотря на заявления коллаборантов «РоSSия здесь навсегда», захватчики так и не смогли наладить работу администраций и испытывают проблемы в финансовом секторе.

В частности, местные жители не воспринимают рубли как валюту, поэтому большинство товаров можно приобрести только за гривны.

Кроме того, предприниматели массово отказываются работать по роSSийским законам. Поэтому оккупационные администрации приглашают в город предпринимателей из оккупированного Крыма.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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