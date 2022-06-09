На оккупированных территориях юга украинцы не воспринимают рубли как валюту, захватчики вынуждены пользоваться гривнами
Это красноречиво показывает степень контроля региона противником, информирует
На юге из-за бойкота рублей роSSийские оккупанты вынуждены пользоваться гривнами. Жители на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться переходу региона в рублевую зону. Об этом
«Факт использования роSSийскими солдатами гривен в обиходе красноречиво свидетельствует о степени контроля региона врагом», - говорится в сообщении.
Несмотря на заявления коллаборантов «РоSSия здесь навсегда», захватчики так и не смогли наладить работу администраций и испытывают проблемы в финансовом секторе.
В частности, местные жители не воспринимают рубли как валюту, поэтому большинство товаров можно приобрести только за гривны.
Кроме того, предприниматели массово отказываются работать по роSSийским законам. Поэтому оккупационные администрации приглашают в город предпринимателей из оккупированного Крыма.