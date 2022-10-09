Українці знайшли спосіб купувати валюту за офіційним курсом: банки захлинаються від готівкової гривні

В Україні великої популярності набула послуга придбання безготівкової валюти з наступним її розміщенням на депозиті, але в результаті банки буквально захлинаються у готівковій гривні. Про це розповів радник голови правління Кредитінвест банку Василь Невмержицький.

"Гривні в банках стало так багато, що через її надлишок банківська комісія за виведення готівкової гривні та переведення її в безготівкову на коррахунок становила до 0,3%", - зазначив він.