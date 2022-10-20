НБУ дозволив українцям купувати безготівкову валюту за офіційним курсом: як працює механізм

Національний банк України разом з українськими банками з 21 жовтня дасть змогу громадянам купувати долари США за офіційним курсом НБУ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Нацбанк запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви», - наголосили у пресслужбі.

Механізм працює наступним чином - громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку. Але за однієї умови - обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

За інформацією НБУ, сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються.

«Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання», - додають в НБУ.

У НБУ впевнені, що новий механізм стане альтернативою вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що «сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку».

Аби зменшити ризики, банкам дозволять купувати долари США в НБУ на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ.

«Банки не матимуть можливості використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу Національному банку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів», - додають у регулятора.

НБУ буде компенсувати банкам витрати шляхом нараховування відсотків на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

Національний банк очікує, що такий інструмент: