НБУ дозволив українцям купувати безготівкову валюту за офіційним курсом: як працює механізм

Регулятор назвав такий крок «додатковим інструментом для захисту гривневих заощаджень громадян від ризику курсових коливань», інформує ZN.ua.

НБУ дозволив українцям купувати безготівкову валюту за офіційним курсом: як працює механізм
Українцям дозволили купляти доллари за офіційним курсом
© unsplash/sharonmccutcheon

Національний банк України разом з українськими банками з 21 жовтня дасть змогу громадянам купувати долари США за офіційним курсом НБУ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Нацбанк запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви», - наголосили у пресслужбі.

Механізм працює наступним чином - громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку. Але за однієї умови - обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

За інформацією НБУ, сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються.

«Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання», - додають в НБУ.

У НБУ впевнені, що новий механізм стане альтернативою вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що «сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку».

Аби зменшити ризики, банкам дозволять купувати долари США в НБУ на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ.

«Банки не матимуть можливості використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу Національному банку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів», - додають у регулятора.

НБУ буде компенсувати банкам витрати шляхом нараховування відсотків на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

Національний банк очікує, що такий інструмент:

  • сприятиме збільшенню конкуренції серед банків за депозити в національній валюті;
  • стимулюватиме підвищення відсоткових ставок за гривневими вкладами;
  • не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, ураховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Затримка пенсій: виплати не приходять вчасноЗатримка пенсій: виплати не приходять вчасно
Блок рекламы


Похожие новости
Долар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війниДолар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війни
Українцям заборонять продавати квартири, отримані як компенсацію за зруйноване житлоУкраїнцям заборонять продавати квартири, отримані як компенсацію за зруйноване житло
Ціни на м’ясо, хліб, молоко та овочі: чого очікувати українцямЦіни на м’ясо, хліб, молоко та овочі: чого очікувати українцям
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Ціни на житло після війни: українцям розповіли, як вони змінятьсяЦіни на житло після війни: українцям розповіли, як вони зміняться
Мінімальна пенсія: чи підвищать її українцям у 2023 роціМінімальна пенсія: чи підвищать її українцям у 2023 році
Українці знайшли спосіб купувати валюту за офіційним курсом: банки захлинаються від готівкової гривніУкраїнці знайшли спосіб купувати валюту за офіційним курсом: банки захлинаються від готівкової гривні
Нацбанк дозволив банкам брати у заставу недобудоване житлоНацбанк дозволив банкам брати у заставу недобудоване житло
Курс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцямКурс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцям
Долар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтняДолар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня
Последние новости
Подгружаем последние новости