Приват24 дало сбой: все операции в нем остановлены

В приложении Приват24 произошел масштабный сбой. Из-за этого все операции в нем остановлены. Онлайн-банкинг не будет работать, по крайней мере, до утра воскресенья, 12 июня.

Масштабный сбой в Приват24: все операции в приложении остановлены

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Сбой в онлайн-банкинге случился еще в пятницу вечером. Клиенты не могли зайти в Приват24 с первой попытки и не могли совершить в нем привычные операции. То, на что обычно в Приват24 уходит несколько секунд, система не могла "прожевать", и, например, операции по переводу денег с карты на карту занимали по десятку минут.

Масштабный сбой в Приват24: все операции в приложении остановлены

Из-за сбоя, администрация ПриватБанка решила приостановить работу приложения. При этом работы по устранению последствий сбоя планируют начать только сегодня в полночь, то есть в 00:00 воскресенья. Ориентировочно они продлятся до 5:00 утра воскресенья. То есть, до утра 12 июня ни со стационарных компьютеров, ни с мобильных телефонов в Приват24 невозможно будет зайти.

Напомним, в начале мая ПриватБанк сообщил о том, что перенес свои дата-центры на территорию Евросоюза. Таким образом банк обезопасил центры обработки данных от физического уничтожения или повреждения. Работы по "переезду" заняли полтора месяца. В нормальное время для таких изменений понадобилось бы около полутора лет.

Из-за форсирования работ в тот период в работе Приват24 нередко случались сбои. Однако банк пообещал, что после переезда таких сбоев не будет. Но видимо несговорчивое "железо" опять показало характер.


Марченко Любов, Тудей





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