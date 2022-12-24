УЗ вдалося відтермінувати виплат за євробондами

Держкомпанія "Укрзалізниця" завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій. Мова йде про цінні папери на суму 895 млн доларів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Укрзалізниця сьогодні успішно завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму USD 895 млн. Анонс на Ірландській фондовій біржі розміщено щойно", - написав він у Facebook.

За його словами, виплати по процентах та основному боргу перенесені на 2 роки.

Погашення за єврооблігаціями, які були випущені у 2019 році, з 2024 року перенесли на 2026 рік, а випущених у 2021 році - з 2026 року на 2028 рік відповідно.

Виплати купонів, які припадали на 2023–2024 роки, перенесені до січня 2025 року з можливістю їх капіталізації

"Зміна умов випуску єврооблігацій дозволить Укрзалізниці вивільнити свої фінансові ресурси для ремонту пошкодженої залізничної інфраструктури та рухомого складу, відновлення сполучення з деокупованими територіями та повернення соціальних стандартів життя в таких регіонах", - додав міністр.