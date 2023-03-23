Банки-банкрути у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйони
Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у лютому 2023 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 171,8 млн грн. Про це повідомляє
Скільки виплатили кредиторам
Зазначається, що у лютому 2023 року із 171,8 млн грн, спрямованих на погашення вимог кредиторів:
- 115,3 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам
- 25,4 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму)
- 30,9 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).
Решту суми отримали кредитори 2-ї та 5-ї черг. Із загальної суми погашення 150 тис. грн було спрямовано на задоволення вимог забезпеченого кредитора, а саме — НБУ.
За січень-лютий 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 681,7 млн грн,
Загалом за весь період, станом на 1 березня 2023 року, задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 60,5 млн грн, із яких 17 027,0 млн грн погашено забезпеченим кредиторам,