Банки-банкрути у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйони

Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у лютому 2023 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 171,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фото: ankruptcy-ua.com

Скільки виплатили кредиторам

Зазначається, що у лютому 2023 року із 171,8 млн грн, спрямованих на погашення вимог кредиторів:

115,3 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам

25,4 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму)

30,9 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).

Решту суми отримали кредитори 2-ї та 5-ї черг. Із загальної суми погашення 150 тис. грн було спрямовано на задоволення вимог забезпеченого кредитора, а саме — НБУ.

За січень-лютий 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 681,7 млн грн, в т. ч. 150 тис. грн — позачергове задоволення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.