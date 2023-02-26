WSJ: Росія в обхід санкцій імпортує чіпи в довоєнних темпах, як їй це вдалося?
Видання пише, що Москві в цьому дуже допомагають Китай і Туреччина, інформує
США винайшли мікрочіпи і пригрозили санкціями всім, хто буде продавати їх Росії. Втім, деякі публічно доступні дані і нещодавні витоки документів свідчать, що ці технології продовжують текти на російську територію. В центрі цієї торгівлі стоїть Китай, а також кілька інших країн-посередників, таких як Туреччина.
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Одна з ключових причин полягає в тому, що Китай, який відмовився приєднуватися до західних санкцій проти РФ, стоїть в самому центрі глобальної торгівлі чіпами. Країна стала світовою фабрикою побутової електроніки і найбільшим глобальним імпортером чіпів, а також великим виробником чіпів низького класу. Публічно доступна експортна статистика Китаю не містить вичерпної інформації про закордонних ділових партнерів.