У неділю більшість сервісів Приват24 будуть недоступні протягом п'тьох годин

Банк проводитиме регламентні роботи.

Більшість сервісів в Приват24 тимчасово не працюватимуть вночі 10 липня. Про це повідомляє прес-служба Приват24.

Банк проводитиме регламентні роботи, інформує ZN.ua.

"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності", - пише пресслужба.

Минулого разу у "Приват24" регламентні роботи проводились у ніч на 12 червня.

По матерiалам: Приватбанк /

Лія Ільченко, ZN.ua





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