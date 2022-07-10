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2022-07-10
У неділю більшість сервісів Приват24 будуть недоступні протягом п'тьох годин
Банк проводитиме регламентні роботи.
Більшість сервісів в Приват24 тимчасово не працюватимуть вночі 10 липня. Про це повідомляє прес-служба Приват24.
Банк проводитиме регламентні роботи, інформує
"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності", - пише пресслужба.
Минулого разу у "Приват24" регламентні роботи проводились у ніч на 12 червня.
Лія Ільченко, ZN.ua