Новая почта ввела фиксированный тариф на посылки

Новая почта ввела новый тариф на доставку документов. С конца мая стоимость услуги стала фиксированной – 45 гривен. В эту сумму входит доставка в любое работающее отделение или почтомат, а также отправитель имеет возможность выбрать любой из доступных видов конвертов.

Также Новая почта изменила стоимость доставки посылок до почтоматов. Как известно, через почтомат можно забрать либо документы, либо посылки весом до 20 кг. Так, за доставку на почтомат клиентам придется заплатить 50 гривен.

За доставку в села перевозчик установил фиксированную доплату 20 грн к любой стоимости посылки.

С 23 мая Новая почта изменила тариф на доставку грузов: общая масса груза умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Также компания увеличила срок бесплатного хранения паллет с 2 до 3 дней, но для грузов, автомобильных шин и дисков сократила его с 7 до 3 дней.

Стоимость за каждое следующее место по одной экспресс-накладной увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом будет рассчитываться по базовому тарифу по Украине, остальные – по сниженным: до 2 кг – 20 грн; до 10 кг – 40 грн; до 30 кг – 80 грн (ранее – 10 грн, 30 грн и 70 грн соответственно).

Ранее сообщалось, что Укрпочта открыла виртуальный магазин на eBay.