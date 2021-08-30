«Последняя надежда». Нафтогаз повысил тариф для населения на сентябрь

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на газ на сентябрь для потребителей, которые получают топливо от поставщика «последней надежды» на уровне 12 гривен за кубометр. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: slovoidilo.ua

Как изменилась цена

Отметим, что это на 22 копейки выше тарифа, который действовал в августе — 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Сейчас ГК «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика «последней надежды» на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой «фиксированный» тариф «Нафтогаза Украины» для населения составляет 7,96 грн/куб. м

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предложила своим клиентам подключиться к новому тарифному плану «Комфортный сезон», который введен 9 августа и предусматривает вариант платить за газ равными частями ежемесячно.