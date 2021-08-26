Инвестиции в экономику Украины остались на уровне кризисного 2020 года

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-июль 2021 составляют 191, 1 млрд грн, что на 4,2% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Фото: epravda.com.uа

Наибольший рост

Наибольший рост зафиксирован в «Здравоохранении и предоставлении социальной помощи» (+ 147,4%), в транспорте и почтовой деятельности (+ 41,3%), в сельском хозяйстве (+ 19,3%).

Наибольшее падение

Наибольшее падение зафиксировано в сфере «Искусство, спорт, развлечения и отдых» (-37,8%). Инвестиции в образование сократились на 30,2%, в госуправление — на 2,6%, в научную деятельность — на 1,4%.

Инвестиции в отрасль «Финансовая и страховая деятельность» сократились на 32%, в отрасль «Информация и телекоммуникации» — на 17,1%. Также сократились инвестиции в строительство (-5,9%).

В промышленности инвестиции выросли на 0,9%, в торговле — на 1%.