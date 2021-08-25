В Австралии заработал построенный вместе с китайцами литиевый завод

Совместное предприятие в составе китайской компании Tianqi Lithium и австралийской Independence Group (IGO), в прошлом году выкупившей у китайцев часть акций, сообщило о вводе в эксплуатацию завода Kwinana в Западной Австралии.



Предприятие, сырьевой базой для которого выступает крупнейший в мире литиевый рудник Greenbushes, произвело первую опытную партию гидроксида лития, который используется для изготовления катодов в литийионных аккумуляторах. Компания планирует приступить к выпуску товарной продукции в четвертом квартале текущего года и начать поставки гидроксида лития аккумуляторного качества клиентам в первом квартале 2022 г.



К концу будущего года завод Kwinana должен выйти на проектную мощность — 24 тыс. т в год. Вторую очередь планируется запустить в конце 2024 г., что доведет производительность предприятия до 48 тыс. т в год. В дальнейшем рассматривается возможность доведения этого показателя до 96 тыс. т в год.



Компания Tianqi завершила строительство австралийского предприятия еще в марте 2020 г., но тогда его ввод в эксплуатацию был отложен из-за коронавируса и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Но к настоящему времени стоимость гидроксида лития, по данным S&P Global Platts, достигла рекордной отметки — около $18 тыс. за т CIF порты Северо-Восточной Азии. Цены выросли в 1,5 раза по сравнению августом 2019 г. и в 2 раза с начала текущего года.



