Україна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції.

Зокрема, мова про Миколаївський глиноземний заводу а також надровидобувні компанії «Глухівський кар’єр кварцитів», «Хустський кар’єр» та «Жежелівський кар’єр», а також низку інших. Крім того, в дохід держави було стягнуто більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна: 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів та 240 одиниць спецтехніки Миколаївського глиноземного заводу.

Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Як з'ясували правоохоронці, Дерипаска керував цими підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України, намагаючись приховати своє відношення до українських активів.

Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Російської Федерації, контролює та володіє значними частками груп компаній «РУСАЛ», «Базовий елемент», «ЕН+ ГРУП».

Раніше повідомлялось, що суд арештував 32 млн гривень Миколаївського глиноземного заводу. Торік це підприємство, що належить Олегу Дерипасці, суд передав в управління АРМА.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки 21 січня затримали колишнього відповідального спеціального агента відділу контррозвідки Федерального бюро розслідувань Чарльза Макгонігала за те, що він погодився на співпрацю з російським підприємцем Олегом Дерипасці.