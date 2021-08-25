Минфин обсуждает с МВФ продление действующей программы на полгода

Украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) продление текущей 18-месячной программы Stand-By на полгода. Решение пока не принято. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

Все на этапе обсуждения

«Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано», — сказал министр финансов.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре.

«Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы Stand-By на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано», — сказал и добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала очень конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша намечались четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря прошлого года и 15 мая и 15 октября — 2021-го.

Размеры второго и третьего траншей — по $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13?23 июля 2020 года, однако этот план был нарушен.