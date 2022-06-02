Военные облигации: Минфин привлек на аукционе всего лишь 3,1 миллиарда

По результатам проведенного 31 мая аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 3,1 млрд гривен по курсу НБУ. Об этом министерство сообщает на своем сайте.

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Что предлагали инвестору

Размещены бумаги:

540,3 млн грн — под 9,5% с погашением 10 августа 2022 года;

61,3 млн грн — под 11,5% с погашением 25 октября 2023 года;

1,69 млрд грн — под 10% с погашением 11 января 2023 года;

346,3 млн грн — под 9,5% с погашением 27 июля 2022 года.

В то же время Минфин разместил бумаги в долларах со сроком обращения 330 дней на $15,8 млн под 3,7%.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.