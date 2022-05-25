Соединенные Штаты предоставили Украине $4 млн для программы разминирования

На эти деньги будут сформированы команды для очищения территорий от роSSийских мин и бомб, информирует ZN.ua.

Соединенные Штаты предоставили Украине $4 млн для программы разминирования
© Посольство США в Украине

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 4 миллиона долларов для программы разминирования территорий от роSSийских мин и неразорвавшихся бомб. Об этом сообщило в посольство США в Украине в Twitter.

«На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от роSSийских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой к своим общинам», — написали в посольстве США.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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