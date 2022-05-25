Соединенные Штаты предоставили Украине $4 млн для программы разминирования

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 4 миллиона долларов для программы разминирования территорий от роSSийских мин и неразорвавшихся бомб. Об этом сообщило в посольство США в Украине в Twitter .

«На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от роSSийских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой к своим общинам», — написали в посольстве США .