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2022-05-25
Соединенные Штаты предоставили Украине $4 млн для программы разминирования
На эти деньги будут сформированы команды для очищения территорий от роSSийских мин и бомб, информирует
© Посольство США в Украине
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 4 миллиона долларов для программы разминирования территорий от роSSийских мин и неразорвавшихся бомб. Об этом сообщило в посольство США в Украине в
«На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от роSSийских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой к своим общинам», — написали в посольстве США.
Дубенко Вадим, ZN.ua