Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."

Министр финансов Сергей Марченко уверен, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

Соответствующее заявление глава Минфина сделал в эфире телемарафона.

По словам Марченко, государство нуждается в помощи для финансирования армии.

"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - заявил эксперт.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

Ранее Марченко также заявлял, что если война продлится больше, чем еще «три-четыре месяца», то потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов.

Как сообщалось, Всемирный банк предсказал, что ВВП Украины сократится примерно на 45% в 2022 году. Таможенные поступления, составляющие значительную часть государственных налоговых поступлений, упали примерно до четверти довоенного уровня из-за сокращения импорта и отмены многих пошлин. Также военные зарплаты - еще одно большое бремя.