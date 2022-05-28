Ряд банков РФ попал под санкции - за поддержку ядерной программы КНДР
Под американскими санкциями оказались Дальневосточный банк и банк «Спутник», чья деятельность связана с северокорейскими разработками оружия массового уничтожения, информирует
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в пятницу о введении санкций в отношении одного физического лица, двух роSSийских банков и торговой компании из КНДР за их роль в поддержке северокорейской программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также государственного авиаперевозчика, ранее оказавшегося под американскими санкциями,
В санкционный список сегодня был внесен гражданин КНДР Чон Ён Нам, с 2019 года находящийся в Минске и представляющий в столице Беларуси организацию, подведомственную Второй академии естественных наук КНДР, которая находится под санкциями в связи с участием в разработке оружия массового уничтожения.
Кроме того, под санкциями оказалась торговая компания Air Koryo Trading Corporation, предоставлявшая поддержку Министерству ракетной отрасли КНДР.
OFAC также внесло в список два роSSийских банка, участвовавших в проведении операций от имени северокорейских организаций: Дальневосточный банк, оказывавший услуги национальной авиакомпании
«Эйр Корё», и банк «Спутник», который оказывал поддержку Банку внешней торговли КНДР, ранее попавшему под американские санкции.