Ряд банков РФ попал под санкции - за поддержку ядерной программы КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в пятницу о введении санкций в отношении одного физического лица, двух роSSийских банков и торговой компании из КНДР за их роль в поддержке северокорейской программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также государственного авиаперевозчика, ранее оказавшегося под американскими санкциями, сообщает "Голос Америки".

В санкционный список сегодня был внесен гражданин КНДР Чон Ён Нам, с 2019 года находящийся в Минске и представляющий в столице Беларуси организацию, подведомственную Второй академии естественных наук КНДР , которая находится под санкциями в связи с участием в разработке оружия массового уничтожения.

Кроме того, под санкциями оказалась торговая компания Air Koryo Trading Corporation, предоставлявшая поддержку Министерству ракетной отрасли КНДР .

OFAC также внесло в список два роSSийских банка, участвовавших в проведении операций от имени северокорейских организаций: Дальневосточный банк, оказывавший услуги национальной авиакомпании