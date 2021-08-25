Житель ЮАР потерял биткоины почти на $1 млн

Молодой человек из Претории (ЮАР) утратил доступ к кошельку с добытыми 10 лет назад 20 BTC, сообщает Forklog со ссылкой на MyBroadband. На момент написания стоимость утерянных им биткоинов составляет около $980 000.

24-летний инженер-электронщик Марк Майклс (имя изменено) рассказал, что намайнил криптовалюту еще в школьном возрасте. Для этого он задействовал компьютер на базе процессора AMD Phenom X3 с 512 Гб оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTS 250.

«Я точно не помню, сколько времени я добывал, но это длилось от нескольких недель до пары месяцев непрерывно», — вспоминает Майклс.

В конце концов ему это надоело, поскольку компьютер нельзя было использовать для других задач, а криптовалюта практически ничего не стоила. Кроме того, возможностей продать ее он не нашел.

За тот год цена первой криптовалюты выросла с $0,0008 до $0,08.

Затем он потерял бумажный носитель с ключом и паролем от биткоин-кошелька, а в какой-то момент, очищая компьютер, удалил и файл с данными.

Но цена биткоина начала расти

Примерно 7 лет спустя, когда цена криптовалюты уже достигла $1000, Майклс предпринял первую попытку возобновить доступ к потерянным монетам.

«Я помню, как собирал все HDD, карты памяти, CD и DVD-диски в доме и тщательно просматривал каждый из них. Это заняло около недели», — рассказал он.

Майклс также пробовал с помощью специального ПО восстановить данные на основном жестком диске. Однако к тому времени HDD неоднократно форматировался и попытки не принесли результата.

По его словам, он смирился с потерей активов.

«Есть разные истории, похожие на мою, которые показывают риск и возможную выгоду от раннего внедрения новых технологий», — добавил инженер.

Напомним

Основатель InfoWars Алекс Джонс рассказал, что потерял ноутбук, на котором было 10 тыс. биткоинов. По его словам, криптовалюту ему подарил еще в 2011 году телеведущий Макс Кайзер со словами, что цифровая монета станет новой мировой валютой.

Ранее житель британского города Ньюпорт Джеймс Хауэллс выбросил в мусорный бак устройство, на котором хранится цифровой ключ от кошелька с 7,5 тыс. биткоинов.

По нынешнему курсу это $420 млн. Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на поиск жесткого диска и даже предлагал местным властям $75 млн, но мужчине отказывали. В администрации города объяснили, что проведение раскопок невозможно по юридическим, экономическим и экологическим причинам.

Ранее другой пользователь рассказал, что восстановил доступ к кошельку с биткоинами на $ 4 млн.

Ранее «Минфин» писал, что около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания виртуальной валюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ.