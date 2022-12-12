Безробіття у Китаї: Кожен п'ятий міський житель втратив роботу через суворі карантинні заходи

Кожен п'ятий міський житель у Китаї втратив роботу, сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР. Головними причинами стали ковідна ізоляція цілих міст та суворість карантинних заходів. Про це передає Укрінформ із посиланням наThe Guardian.

Безробіття у Китаї: Кожен п'ятий міський житель втратив роботу через суворі карантинні заходи
Фото: theguardian.com

Безробіття у Китаї

Китайські економісти зазначають, що тривожні прогнози виникли ще на початку жорстких карантинних обмежень, проте зараз країна зіткнулася з наслідками боротьби з коронавірусом.

«Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Однак цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення», — пише видання з посиланням на експертів.

Послаблення антиковідних обмежень у Китаї, на яке погодився піти уряд КНР, вітала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть «підняти регіональну економіку».

«Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки», — сказала Георгієва після саміту у східному китайському місті Хуаншань.

Тим часом інші країни, які на початку пандемії дотримувалися політики нульової боротьби з covid-19 — від Австралії до Південної Кореї, знову стали відкритими, зазначає видання, оскільки вакцини та противірусні методи лікування все більш доступні та вдосконалені.





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