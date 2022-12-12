Безробіття у Китаї: Кожен п'ятий міський житель втратив роботу через суворі карантинні заходи

Кожен п'ятий міський житель у Китаї втратив роботу, сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР . Головними причинами стали ковідна ізоляція цілих міст та суворість карантинних заходів. Про це передає Укрінформ із посиланням наThe Guardian.

Фото: theguardian.com

Безробіття у Китаї

Китайські економісти зазначають, що тривожні прогнози виникли ще на початку жорстких карантинних обмежень, проте зараз країна зіткнулася з наслідками боротьби з коронавірусом.