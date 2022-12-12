Безробіття у Китаї: Кожен п'ятий міський житель втратив роботу через суворі карантинні заходи
Кожен п'ятий міський житель у Китаї втратив роботу, сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР. Головними причинами стали ковідна ізоляція цілих міст та суворість карантинних заходів. Про це
Безробіття у Китаї
Китайські економісти зазначають, що тривожні прогнози виникли ще на початку жорстких карантинних обмежень, проте зараз країна зіткнулася з наслідками боротьби з коронавірусом.
«Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Однак цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення», — пише видання з посиланням на експертів.
Послаблення антиковідних обмежень у Китаї, на яке погодився піти уряд КНР, вітала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть «підняти регіональну економіку».
«Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки», — сказала Георгієва після саміту у східному китайському місті Хуаншань.
Тим часом інші країни, які на початку пандемії дотримувалися політики нульової боротьби з covid-19 — від Австралії до Південної Кореї, знову стали відкритими, зазначає видання, оскільки вакцини та противірусні методи лікування все більш доступні та вдосконалені.