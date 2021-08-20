Безос вернул себе звание самого богатого человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes, следует из данных рейтинга Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Безос вернул себе звание самого богатого человека мира
Фото: delo.ua

Утром 19 августа его состояние оценивалось в $185,9 млрд — на 900 млн больше, чем у главы владеющего Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно.

Предыстория

Арно сместил Безоса с первой строчки рейтинга в конце июля, когда основатель Amazon потерял почти $14 млрд. Тогда состояние Безоса сократилось из-за обвала акций Amazon на 7,56%. Но борьба за звание самого богатого человека в мире между Безосом и Арно продолжалась еще в мае и июня: тогда миллиардеры несколько раз сменяли друг друга на первом месте, отмечает Forbes USA.

По данным Forbes Real-Time, 19 августа состояние Безоса снижалось на $2,1 млрд, а состояние Арно — на $9,9 млрд.

В апреле и июле состояние основателя Amazon на какое-то время достигало оценки в $200 млрд, состояние Арно впервые превысило это значение в середине июня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай поставил под угрозу мировую торговлю - СМИКитай поставил под угрозу мировую торговлю - СМИ
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
В Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - ШмыгальВ Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - Шмыгаль
Металлурги Украины исчерпали на 70,7% квоту на поставку плоского проката в ЕСМеталлурги Украины исчерпали на 70,7% квоту на поставку плоского проката в ЕС
На Днестровской ГАЭС запустили гидроагрегат №4На Днестровской ГАЭС запустили гидроагрегат №4
Блок рекламы


Похожие новости
Газпром вернулся к минимальной прокачке газа по газопроводу Ямал-ЕвропаГазпром вернулся к минимальной прокачке газа по газопроводу Ямал-Европа
С начала года украинцам вернули 6,8 миллиона за некачественные товары и услугиС начала года украинцам вернули 6,8 миллиона за некачественные товары и услуги
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Переводы в 200 стран мира. Новая почта начала сотрудничать с Western UnionПереводы в 200 стран мира. Новая почта начала сотрудничать с Western Union
Украина забрендирует название "херсонский арбуз"Украина забрендирует название "херсонский арбуз"
Состояние Джеффа Безоса достигло $211 миллиардов. Он возглавил все рейтинги богачейСостояние Джеффа Безоса достигло $211 миллиардов. Он возглавил все рейтинги богачей
Рада вернула часть ковидних закупок в ProzorroРада вернула часть ковидних закупок в Prozorro
Приватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентамПриватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентам
За 5 месяцев ГФС вернула в госбюджет 783 млн грнЗа 5 месяцев ГФС вернула в госбюджет 783 млн грн
Киевской полиции вернули помещение, которое присвоили мошенникиКиевской полиции вернули помещение, которое присвоили мошенники
Последние новости
Подгружаем последние новости