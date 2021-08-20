Безос вернул себе звание самого богатого человека мира

Предыстория

Арно сместил Безоса с первой строчки рейтинга в конце июля, когда основатель Amazon потерял почти $14 млрд. Тогда состояние Безоса сократилось из-за обвала акций Amazon на 7,56%. Но борьба за звание самого богатого человека в мире между Безосом и Арно продолжалась еще в мае и июня: тогда миллиардеры несколько раз сменяли друг друга на первом месте, отмечает Forbes USA.