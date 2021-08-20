Безос вернул себе звание самого богатого человека мира
Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes, следует из данных
Утром 19 августа его состояние оценивалось в $185,9 млрд — на 900 млн больше, чем у главы владеющего Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно.
Предыстория
Арно сместил Безоса с первой строчки рейтинга в конце июля, когда основатель Amazon потерял почти $14 млрд. Тогда состояние Безоса сократилось из-за обвала акций Amazon на 7,56%. Но борьба за звание самого богатого человека в мире между Безосом и Арно продолжалась еще в мае и июня: тогда миллиардеры несколько раз сменяли друг друга на первом месте, отмечает Forbes USA.
По данным Forbes Real-Time, 19 августа состояние Безоса снижалось на $2,1 млрд, а состояние Арно — на $9,9 млрд.
В апреле и июле состояние основателя Amazon на какое-то время достигало оценки в $200 млрд, состояние Арно впервые превысило это значение в середине июня.