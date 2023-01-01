Україна вже забезпечила себе продовольством на 2023-й рік

Завдяки вчасно проведеній найскладнішій в історії посівній Україна забрала понад 60 млн тонн врожаю зерна, інформує ZN.ua.

Україна вже забезпечила себе продовольством на 2023-й рік
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Україна вже забезпечила себе продовольством на 2023-й рік. Про це під час засідання уряду у п’ятницю, 31 грудня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

«Ми продовжимо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 млрд грн ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік», – сказав Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що завдяки «зерновій ініціативі» було експортовано 15 млн тонн продукції, а через дунайські порти України – понад 10 млн тонн.

Все це вдалося завдяки новій логістиці не тільки водними шляхами, але й залізницею та автотранспортом. Було суттєво розширено декілька ключових пропускних пунктів на кордоні з Польщею та відкрито новий пункт на кордоні з Румунією.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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