Україна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів Херсонщини

Українські фахівці відновили електропостачання в більше ніж 20 населених пунктах Херсонської області, звільнених від російських окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні .

Він розповів, що у вівторок, 16 листопада, заслухав доповіді про ситуацію на деокупованих територіях. "Робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину", – зазначив глава держави.

Крім цього, за словами Зеленського, у звільненому місті Херсон вже починають працювати аптеки, банки й пошта. Там відновлюють доступ людей до інтернету, а також створили вже 30 пунктів видачі гуманітарної допомоги.

"Миколаївщина – те саме. Повертаємо все, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєву. У Снігурівці розпочато виплату пенсій", – додав президент.