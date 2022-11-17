Україна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів Херсонщини

У обласному центрі відновлюють роботу аптеки, банки й пошта, інформує ZN.ua.

Україна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів Херсонщини
Фото ілюстративне
© Getty Images

Українські фахівці відновили електропостачання в більше ніж 20 населених пунктах Херсонської області, звільнених від російських окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він розповів, що у вівторок, 16 листопада, заслухав доповіді про ситуацію на деокупованих територіях. "Робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину", – зазначив глава держави.

Крім цього, за словами Зеленського, у звільненому місті Херсон вже починають працювати аптеки, банки й пошта. Там відновлюють доступ людей до інтернету, а також створили вже 30 пунктів видачі гуманітарної допомоги.

"Миколаївщина – те саме. Повертаємо все, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєву. У Снігурівці розпочато виплату пенсій", – додав президент.


Максим Царук, ZN.ua





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