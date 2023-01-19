Криптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижня

Згідно з даними журналістів Bloomberg, брокерська компанія Genesis Global Capital готується оголосити про своє банкрутство вже цього тижня. Наразі сума заборгованості Genesis становить $ 3 мільярди, якщо ситуацію не вдасться владнати найближчим часом, керівництво фірми оголосить про власне банкрутство, пише noworries.

Фото: borgexpert.com

Зауважимо, що офіційної інформації від представників Genesis на момент написання новини немає, у Bloomberg посилаються на власні анонімні джерела, наближені до компанії. Існують припущення, що для порятунку Genesis її материнська компанія DCG продасть частину своїх активів.

Проблеми Genesis

Проблеми у криптовалютного конгломерату Digital Currency Group, до якого входять: брокер Genesis, біржа Gemini, новинний портал CoinDesk, загострились після краху криптовалютної біржі FTX.

Так ще у листопаді біржа Gemini зупинила виведення клієнтських коштів із проєкту Earn. Проблеми зі зняттям коштів та обслуговуванням поточних зобов’язань Genesis виникли відразу після банкрутства FTX.

Як повідомили у компанії тоді, кредитний партнер Gemini за програмою Earn Genesis Global Capital призупинив зняття коштів і не може виконати зобов’язання перед клієнтами.

Пізніше у Genesis зізналися, що підрозділ деривативів компанії втратив доступ до близько $ 175 млн заблокованих коштів на торговому рахунку у FTX. Паніка, яку викликало різке падіння біржі FTX, спровокувало серед клієнтів Genesis масовий запит на виведення своїх активів.