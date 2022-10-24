Безос та інші мільярдери попереджають про рецесію

Навіть надбагаті люди зараз перебувають у тривозі щодо економіки, інформує ZN.ua.

Ілон Маск і Джефф Безос, дві найбагатші людини на всій планеті, подають сигнали про рецесію, що насувається, пише CNN.

Раніше цього тижня Безос заявив, що настав час "задраїти люки" у своєму твіті, який включав відеозапис, де генеральний директор Goldman Sachs каже, що на горизонті велика ймовірність рецесії.

Маск, зі свого боку, був трохи оптимістичніший, коли він намагався (зрештою, безуспішно) послабити побоювання Уолл-стріт з приводу перспектив зростання Tesla. Під час телефонної розмови з аналітиками в середу ввечері Маск узяв впевнений тон, заявивши, що компанія має "відмінний" попит на наступний квартал і що заводи працюють на повній швидкості.

Однак він визнав, що попит "трохи складніший", і зазначив, що Європа та Китай переживають "свого роду рецесію". Маск також попередив, що Tesla не досягне цільового показника зростання продажів.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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