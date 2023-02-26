США заборонили ввозити до Росії та Білорусі смартфони дорожче $300 та інші предмети розкоші

Міністерство торгівлі США в рамках посилення санкцій заборонило постачання до Росії та Білорусі дорогих смартфонів та побутової техніки.

«У відповідь на триваючу агресію Російської Федерації проти України, якій значною мірою сприяла Білорусь, Міністерство торгівлі розширює та посилює існуючі санкції проти Росії та Білорусі… щодо предметів розкоші», — йдеться у повідомленні Міністерства.

У переліку обмежень призначених на експорт товарів загалом майже три сотні позицій: печей, духовок, грилів, мікрохвильовок, фенів, кавових машин, кондиціонерів тощо. У списку також і готельно-ресторанне обладнання, звукозаписуюча техніка, деталі для машин і техніки.

Так, смартфони до РФ можна постачати лише такі, що коштують менше $300, холодильники, кондиціонери та духовки — не дорожче $750.