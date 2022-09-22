Рубіні спрогнозував «довгу та жахливу рецесію» та обвал акцій на 40%

Економіст Нуріель Рубіні спрогнозував обвал індексу S&P 500 ще на 40%. На його думку, американський ринок відреагує на «довгу і потворну рецесію» у США та в усьому світі. Експерт очікує, що саме таким буде економічний спад, який настане наприкінці поточного року, повідомляє Bloomberg.

Рубіні спрогнозував «довгу та жахливу рецесію» та обвал акцій на 40%
Фото: bloomberg

Прогноз економіста

«Це не буде коротка і неглибока рецесія, вона буде важкою, довгою і потворною», — попередив Рубіні.

«Навіть при звичайній рецесії S&P 500 може впасти на 30%», — зазначив глава Roubini Macro Associates. Він додав, що у разі «справжньої жорсткої посадки» індекс взагалі може обвалитися на 40%.

Тим же, хто очікує на неглибоку рецесію в США, варто звернути увагу на боргове навантаження корпорацій та урядів, продовжив Рубіні.

На його думку, у міру зростання ставок та збільшення витрат на обслуговування боргу «багато інституцій-зомбі, домогосподарств-зомбі, корпорації, банки, тіньові банки та країни-зомбі помруть».

«Отже, ми побачимо, хто плаває голим», — перефразував Рубіні знамениту цитату Уоррена Баффета про кризу в економіці та на ринках.

Знаменитий Оракул із Омахи написав щодо інвестування під час кризи: «Відлив — подивимося, хто пішов купатися без плавок. Зрештою, коли хвиля відступає, стає видно, хто плаває голим».

Рубіні про ставку ФРС

На думку Рубіні, повернення інфляції до цільового рівня 2% без «жорсткої посадки економіки буде нездійсненною місією» для ФРС.

Рубіні очікує, що на засіданні 20?21 вересня регулятор підвищить ставку на 75 б.п., а на кожному із засідань у листопаді та грудні ставка зросте ще на 50 б.п. У результаті на кінець року вона підніметься з поточних 2,25?2,5% до 4?4,25%.

Рубіні зазначив, що стійко висока інфляція, ймовірно, призведе до того, що у ФРС «не залишиться іншого вибору», окрім як підвищити ставку ще більше, наблизивши її до позначки в 5%.

Крім того, до зростання витрат та зниження економічного зростання призведуть проблеми пропозиції на ринках через пандемію, ситуацію в Україні та політику нульової толерантності до COVID-19 у Китаї.

Економіст очікує, що уряди через високе боргове навантаження не будуть застосовувати фіскальні стимули після рецесії. Рубіні також зазначив, що такі заходи за високої інфляції можуть призвести до перегріву сукупного попиту.

У результаті згідно з прогнозом експерта, настане стагфляція, як у 1970-х роках, і боргова криза, як у 2008 році.

За оцінкою Рубіні, рецесія в США та світі настане наприкінці цього року і може тривати протягом усього 2023 року. Найсильніше постраждають не домогосподарства та банки, як це було у 2008 році, а хедж-фонди, фонди прямих інвестицій та фонди, які інвестують у корпоративні боргові папери з низьким кредитним рейтингом.

На думку Рубіні, в таких умовах варто бути обережнішими з акціями та мати більше готівки. Економіст пояснив, що гроші можуть знецінитися через інфляцію, проте їхня номінальна вартість залишиться тією ж. Водночас акції та інші активи «можуть впасти на 10%, 20%, 30%», сказав Рубіні.

Хто такий Рубіні

Нуріель Рубіні — американський економіст, який до 2021 року був професором економіки Нью-Йоркського університету. Він також очолює консалтингову компанію Roubini Macro Associates.

Рубіні — один із найавторитетніших експертів у світі з питань глобальних фінансів. Він передбачив глобальну фінансову кризу 2007?2009 років.





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