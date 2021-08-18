Зеленского просят поднять на встрече с Байденом вопрос отмены 25%-ной пошлины на сталь

Зеленского просят поднять на встрече с Байденом вопрос отмены 25%-ной пошлины на сталь

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки металлоизделий в США и помочь достижению принципиального согласия американской стороны на соответствующие переговоры во время его встречи с президентом США Джозефом Байденом. Письмо опубликовано на сайте Объединения.

Представители ГМК напомнили Зеленскому, что в марте 2018 года США ввели 25-процентную пошлину на импорт всех видов стальной продукции. Соответствующее решение принял 45-й президент США Дональд Трамп из соображений национальной безопасности, воспользовавшись разделом 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года.

"Сначала эта протекционистская мера была распространена на все страны-импортеры, но впоследствии несколько государств добились исключения из-под действия этой пошлины, - сказано в обращении. - Украина также, в частности, по инициативе ОП «Укрметаллургпром», пыталась получить такое исключение. Однако, к сожалению, в результате несколько нескоординированной позиции различных институтов американской и украинской исполнительной власти, Украине в прошлые годы не удалось должным образом завершить соответствующие переговоры с правительством США".

В то же время значение отмены этого 25-процентной пошлины для Украины только растет. "Против широкого спектра отечественной металлургической продукции, а именно, плоского металлопроката, стальных труб, арматуры, катанки, проволоки, США ввели многочисленные тарифные барьеры. А дополнительной нагрузкой на украинских металлургов является именно это 25-процентная пошлина", - отметили в "Укрметаллургпроме".

Более того, по данным Объединения, система торговых расследований США настолько сложна и разветвлена, что приводит к откровенной дискриминации украинских поставщиков: металлургов заставляют платить эту 25-процентную пошлину фактически дважды - и на таможне, и при расчете антидемпинговых пошлин.

В то же время, по данным "Укрметаллургпрома", импорт украинской металлопродукции не затрагивает и не угрожает нацбезопасности США, поскольку его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%. Более того, торговое сальдо между Украиной и США по итогам 2020 является положительным для американской стороны и составляет $1 млрд.

"Тем более, что производство стальной продукции и ее поставки в США обеспечивают рабочие места украинцам. В частности, в этом процессе задействованы десятки тысяч работников, а с учетом членов их семей, изготовление стали для США влияет на жизнь сотни тысяч украинцев. При этом доля металлопродукции в общем экспорте Украины в США является весомой, и генерирует валютные поступления в нашу страну", - сказано в письме.

"Укрметаллургпром" считает целесообразным вернуться к вопросу исключения Украины из-под действия 25-процентной пошлины с заменой ее на квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США. А визит украинской делегации в Вашингтон в конце августа 2021 года может стать платформой для восстановления соответствующих переговоров.

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