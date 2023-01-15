У Польщі просять українських біженців повернути виплати: хто має віддати гроші

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Багато українців повідомили, що виконали всі вимоги законодавства, але їм продовжували нараховувати виплати.

Українські біженці, які залишили Польщу, у деяких випадках мають повернути допомогу. Звернення спрямовує польський орган соцстрахування ZUS. Йдеться про виплати щомісячної допомоги на дітей віком до 18 років у розмірі 500 злотих (близько 4200 грн). Про це розповіла юристка Вікторія Коретник.

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При виїзді з Польщі в Україну біженці повинні повідомляти ZUS, щоб вона припинила їм виплати. Проте українці, які виїхали скаржаться, що незважаючи на дотримання всіх вимог, їм все одно нарахували зайві виплати, а тепер вимагають їх повернути.

Вікторія Коретник повідомила, що надходять листи від біженців, які виїхали з Польщі ще влітку. Вони написали заяву до ZUS, закрили банківський рахунок та повернули картку. Але все одно ще одну виплату було нараховано. Тепер вони вимагають повернення коштів.

Як пояснила Коретник, виплата могла прийти за місяць, доки біженці ще були у Польщі.

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"Однак, якщо за місяць, наступний за місяцем, у якому громадянин України виїхав із Польщі, йому було виплачено допомогу 500+ або інші соціальні виплати, вона вважається такою, на яку він не мав права, і ці кошти потрібно повернути", - зазначила спеціалістка.

Також вона роз'яснила, як саме повернути виплати до ZUS. Для цього гроші потрібно надіслати на банківський рахунок 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Якщо переказ здійснюється із закордонного банківського рахунку, наприклад, з українського, перед номером рахунку слід додати PL.

В даних платежу слід ввести код BIC (SWIFT): BPKOPLPW. У призначенні платежу – ім'я та прізвище отримувача допомоги, номер справи, а також приписку: 500.


Александра Павленко, politeka.net





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