CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg

Ідеться про «певні стратегічні підприємства».

CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
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Мінфін США та Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, зокрема Citigroup та JPMorgan, попри санкції продовжувати надавати послуги деякими російськими компаніям. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, йдеться про базові послуги, наприклад, розрахунки в доларах США, платіжні перекази та торгове фінансування. Йдеться про послуги для «певних стратегічних підприємств», зокрема «ФосАгро», «Газпрому» та «Уралкалію».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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