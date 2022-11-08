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2022-11-08
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
Ідеться про «певні стратегічні підприємства».
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Мінфін США та Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, зокрема Citigroup та JPMorgan, попри санкції продовжувати надавати послуги деякими російськими компаніям. Про це повідомляє
За інформацією агентства, йдеться про базові послуги, наприклад, розрахунки в доларах США, платіжні перекази та торгове фінансування. Йдеться про послуги для «певних стратегічних підприємств», зокрема «ФосАгро», «Газпрому» та «Уралкалію».
Юлія Лавришин, ZN.ua