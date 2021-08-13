АМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в Трускавце

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Dragon Capital investments Ltd на опосредованное приобретение контроля над рядом компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Продавцом в рамках запланированной концентрации является IDS - украинская группа компаний, часть международной группы, один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АМКУ, Dragon Capital investments Ltd не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса.

"В Комитете имеют ввиду, что заявленная концентрация способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод. Поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник", - говорится в сообщении.

Предыдущим владельцем завода была кипрская компания Frolovia Limited.

Frolovia Limited владеет украинским предприятием с иностранными инвестициями ООО "Аква-Эко", которое контролирует завод минеральных вод в Трускавце. На нем разливают минеральную воду под торговой маркой "Трускавецкая". "Аква-Эко" является частью украинского бизнеса международной группы компаний IDS Borjomi International.

Договор купли-продажи акций между Frolovia Ltd и Dragon Capital Investments Ltd был подписан 19 мая 2021 года. Его стоимость не разглашается.

"Интерфакс-Украина" сообщил, что чистая прибыль ООО "Аква-Эко" за 2020 год сократилась более чем вдвое - до 5,3 млн грн, а доход - на четверть, до 59,76 млн грн.

IDS Borjomi - крупный производитель бутилированной воды в Евразии. Управляет заводами в РоSSии, Украине и Грузии. Портфель брендов включает Borjomi, "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Аква Няня" и др.

Контрольный пакет IDS Borjomi в 2013 году структуры "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Германа Хана приобрели у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили.

Согласно данным на сайте крупнейшей в Украине группы компаний по разливу минеральных вод IDS Borjomi Ukraine, на общем собрании 27 мая 2020 года акционеры компании приняли решение продать принадлежащую IDS часть в уставном капитале ООО "Аква-Эко" компании Frolovia ltd за 29,25 тыс . грн.

На сайте IDS Borjomi Ukraine также указывается, что в состав группы компаний входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и Трускавецкий завод минеральных вод, Миргородский завод минеральных вод, дистрибьюторская компания IDS Aqua Service, Голопристанский завод ГП "Новая Ком".

Dragon Capital Investments Ltd входит в состав группы компаний Dragon Capital, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Томаш Фіала.