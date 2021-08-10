Японская Kobe Steel заявила о прибыли, обусловленной ростом производства

Японская Kobe Steel заявила о прибыли, обусловленной ростом производства

Как сообщает Capital.com, японский производитель стали Kobe Steel вернулся к прибылям в течение квартала, закончившегося в июне 2021 года, чему способствовал рост продаж стали, а также удорожание металла.

5 августа Kobe Steel сообщила о операционной прибыли в размере ¥24,8 млрд ($226,31 млн) в течение квартала, закончившегося в июне 2021 года, по сравнению с операционным убытком в размере ¥19,8 млрд в том же квартале прошлого года. Чистая прибыль за квартал составила ¥18,9 млрд по сравнению с чистым убытком в размере ¥13,1 млрд в том же квартале прошлого года.

"[Операционная прибыль] увеличилась за счет увеличения объема продаж и улучшения оценки запасов, несмотря на ухудшение спрэдов по металлам, связанное с увеличением цен на сырье для стальной продукции", - заявила компания в презентации для инвесторов.

Средняя цена продажи стали, полученной компанией, также повысилась до ¥90 700 за тонну, что на ¥10 600 за тонну больше, чем за тот же квартал прошлого года.
Чистый объем продаж компании за квартал также значительно улучшился. За квартал чистые продажи Kobe Steel составили ¥463,2 млрд, что почти на 24% больше, чем ¥374,1 млрд в том же квартале прошлого года.

Kobe Steel также повысила прогноз по чистым продажам, операционной прибыли и чистой прибыли на весь год. Он ожидает, что чистые продажи составят ¥2,03 трлн по сравнению с ¥1,87 трлн, которые он прогнозировал ранее. Кроме того, он ожидает, что операционная прибыль за весь год составит ¥80 млрд по сравнению с ¥55 млрд ранее, а чистая прибыль - ¥40 млрд по сравнению с его более ранним прогнозом в ¥25 млрд.

МинПром по материалам МеталлТорг

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