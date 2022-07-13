Мережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товари

Мережа супермаркетів Сільпо вирішила поступово змінювати асортимент продуктів на користь бюджетніших товарів. Керівництво компанії заявило, що постачання дорогих імпортних продуктів скорочуватиметься, і Сільпо стане більш демократичним супермаркетом.

Мережа супермаркетів Сільпо заявила про зміну цін на товари: що чекає на покупців

Представник Fozzy Group Дмитро Циганков в інтерв'ю "НВ Бізнес" розповів, що за період війни загальна кількість покупок у супермаркетах мережі знизилася орієнтовно на 20%. При цьому вартість товарів зросла, тоді як платоспроможність українців знизилася.

Це вимагає від керівництва переглянути ціновий діапазон та асортимент продуктів, щоб супермаркети не втрачали своїх покупців. Поступово на полицях з'являтимуться більше товарів за демократичною ціною, заявив представник Fozzy Group.

Мережа супермаркетів Сільпо заявила про зміну цін на товари: що чекає на покупців
Рітейлер Fozzy Group із початку війни змушений був закрити 30% своїх магазинів. Найбільші за площею "Сільпо" у Херсоні та Маріуполі перебувають в окупації.

При цьому магазини Сільпо продовжують працювати у мирних регіонах України, і рітейлер навіть запустив сервіс доставки продуктів та готових страв. Поки що ця послуга доступна лише у Києві. Покупці можуть оформлювати гібридні замовлення продуктів із супермаркету та ресторанних страв через спеціальний сервіс LOKO. Оплата відбувається через мобільний додаток Сільпо.

Раніше мережі супермаркетів АТБ та Сільпо заявили про збільшення поставок імпортної продукції.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на оренду квартир у Києві стали зростатиЦіни на оренду квартир у Києві стали зростати
Ціни на кавуни у супермаркетах збентежилиЦіни на кавуни у супермаркетах збентежили
Ціни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будутьЦіни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будуть
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенцівМережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців
Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС України почали знижуватисяЦіни на бензин та дизпаливо на АЗС України почали знижуватися
В Україні за тиждень рекордно підскочили ціни на суницюВ Україні за тиждень рекордно підскочили ціни на суницю
У російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у новіУ російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у нові
Квартири в Бучі: які ціни на житло у новобудовах під КиєвомКвартири в Бучі: які ціни на житло у новобудовах під Києвом
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Последние новости
Подгружаем последние новости