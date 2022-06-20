Рекордно низька кількість українців заявила, що може дозволити собі відпустку цьогоріч

38 відсотків опитаних українців не збираються у відпустку з простої причини - бо не мають роботи. А ще частину українців роботодавці під час війни мають право відпуски позбавити, інформує ZN.ua.

Рекордно низька кількість українців заявила, що може дозволити собі відпустку цьогоріч
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У 2022 році планує відпустку рекордно низька кількість українців. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на опитування у соцмережах.

Згідно з опитуванням, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Водночас опитування проводив один з кадрових порталів України, що може означати дещо специфічний контингент, який давав відповіді на запитання.


Лія Ільченко, ZN.ua





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