Рекордно низька кількість українців заявила, що може дозволити собі відпустку цьогоріч

У 2022 році планує відпустку рекордно низька кількість українців. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на опитування у соцмережах.

Згідно з опитуванням, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Водночас опитування проводив один з кадрових порталів України, що може означати дещо специфічний контингент, який давав відповіді на запитання.