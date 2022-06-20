Новостей.COM ⇒
2022-06-20
Рекордно низька кількість українців заявила, що може дозволити собі відпустку цьогоріч
38 відсотків опитаних українців не збираються у відпустку з простої причини - бо не мають роботи. А ще частину українців роботодавці під час війни мають право відпуски позбавити, інформує
© Дебет-Кредит бухгалтерські новини
У 2022 році планує відпустку рекордно низька кількість українців. Про це повідомляє
Згідно з опитуванням, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Водночас опитування проводив один з кадрових порталів України, що може означати дещо специфічний контингент, який давав відповіді на запитання.
Лія Ільченко, ZN.ua