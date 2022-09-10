Глава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогу

Заяву про необхідність надання Україні оперативної фінансової допомоги Джанет Йеллен зробила після переговорів з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США для закупівлі газу на опалювальний сезон.

Міністр фінансів США заявила про необхідність створення широкої коаліції партнерів для допомоги Україні у відновленні та відродженні країни після російського вторгнення.

"Необхідно приділити особливу увагу короткостроковим високоефективним проектам", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів США , повідомляє "Голос Америки" .

У ході переговорів у режимі онлайн із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Йеллен говорила про необхідність оперативного надання партнерами України економічної допомоги країні, яка понад шість місяців бореться із широкомасштабною російською агресією.

Єллен також висловила підтримку зусиллям України щодо розробки програми макроекономічних реформ, які проводяться при фінансуванні Міжнародного валютного фонду.

Сполучені Штати надають Україні гранти, які до кінця вересня складуть близько 8,5 мільярдів доларів, повідомило міністерство фінансів США .

Адміністрація Байдена також запитує у Конгресу додаткові 4,5 мільярда доларів, щоб допомогти країні задовольнити її нагальні потреби у найближчі місяці.

Джанет Йеллен також окреслила чергові кроки щодо введення країнами G7 цінового ліміту на російську нафту. "Ця стеля чинитиме тиск на світові ціни на енергоносії і скоротить доходи, які президент Росії Володимир Путін використовує для фінансування війни", - йдеться в заяві міністерства фінансів США .

Розмова Йєллен зі Шмигалем відбулася за кілька годин після того, як перша комплексна оцінка збитків та потреб України у фінансуванні показала, що відновлення країни може коштувати майже 350 мільярдів доларів, що приблизно в 1,6 разу перевищує ВВП України у 2021 році.

Україна, починаючи з наступного тижня, має виплатити основний борг за кредитами МВФ у розмірі 635 мільйонів доларів.