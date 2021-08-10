В Одессе заблокировали деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги по незаконному возмещению НДС

Только в 2020 году из-за их махинаций государство потеряло более 600 млн гривен.

В Одессе заблокировали деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги по незаконному возмещению НДС
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который почти 10 лет "обслуживал" десятки предприятий и государственных и коммунальных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что дельцы "способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Правоохранители обнаружили более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

"Для присвоения денег использовали поэтапную схему: сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличные", - пояснили в СБУ.

К тому же установлено, что дельцы также предоставляли «услуги» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

"Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов. Вот лишь некоторые из них: реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; поставка уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины", - отметили в СБУ.

В настоящее время в рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и по адресам участников схемы. Было изъято: более 2 млн грн наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность; первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов гривен.

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