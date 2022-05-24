Санкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллиона

В Казахстане заблокировали $21,6 млн на корреспондентских счетах дочерних структур трех роSSийских банков. Решение было принято в связи с международными санкциями. Об этом пишет роSSийское издание «Коммерсант».

Санкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллиона
Фото: eadaily.com

Что известно

Заблокированы средства на корреспондентских счетах дочерних подразделений Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ в Казахстане.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму около 9,2 млрд тенге ($21,6 млн)», — отметила глава агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абилкасимова.

По ее словам, для разблокирования счетов необходимо получить лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-Банка в Казахстане уже направил соответствующее обращение.

Напомним

Как писал ранее Минфин, роSSийский Сбербанк продает казахстанскую дочь. Причина — санкции.

До этого казахстанские «дочки» Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ попали под санкции США из-за войны РоSSии против Украины.

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