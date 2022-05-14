ГБР расследует деятельность роSSийской «лужниковской» группы, завладевшей пятью украинскими облэнерго

Кроме того, группа контролирует в Украине целую бизнес-империю, среди которой - запорожское предприятие «Днепроспецсталь», информирует ZN.ua.

ГБР расследует деятельность роSSийской «лужниковской» группы, завладевшей пятью украинскими облэнерго
© ГБР/Facebook

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят досудебное расследование в отношении группы граждан РоSSийской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, которая приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов путем совершения тех или иных сделок и махинаций. Об этом говорится в совместном расследовании Схем (Радио Свобода) и проекта Scanner Project.

Цель деятельности указанной группировки - присвоение имущества и совершение «преступной организацией «Лужники», представленной финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий по предварительному сговору группой лиц, с намерением изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины».

«У нас есть следственная версия, которая изучается. Что группа граждан РоSSийской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов путем совершения тех или иных сделок и махинаций. Все эти обстоятельства мы проверяем. Досудебное следствие продолжается по пяти статьям Уголовного кодекса Украины», – рассказал журналистам Радио Свобода прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин.

По данным ГБР, во главе этой организации стоят граждане РоSSийской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Бабаков, Гинер и Воеводин, по данным СМИ, контролируют в Украине целую бизнес-империю – сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд объектов критической инфраструктуры – пять облэнерго, обеспечивающих поставку электроэнергии в дома миллионов украинцев сразу нескольких областей. В частности, это «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго».

Эти облэнерго объединены под вывеской компании «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (VS Energy). Фирма записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую называют женой Евгения Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, являющийся доверенным лицом Александра Бабакова.

Эти же трое граждан РФ, приближенных к Кремлю, контролируют запорожское предприятие «Днепроспецсталь» – крупный завод, специализирующийся на производстве спецстали, и сеть отелей по всей стране – Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные «Премьер дворец» в Киеве и "Премьер отель" в Одессе.

Отели и контрольный пакет акций завода, согласно данным Youcontrol, записаны на Наталию Селиванову – гражданскую жену Михаила Воеводина.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года гражданину РФ Евгению Гинеру принадлежало 88,9% акций Первого инвестиционного банка.

Александр Бабаков – заместитель председателя Государственной думы РФ. Находится под санкциями Украины, ЕС и США. В апреле 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью повлиять на американскую политику в интересах РФ. Под европейские санкции Бабаков попал из-за того, что в 2014 году голосовал за незаконную аннексию украинского Крыма. Также Украина ввела в отношении него бессрочные санкции в 2018 году.

Евгений Гинер – президент роSSийского футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), находящегося под санкциями США. Гинер также является партнером роSSийской госкорпорации «Ростех», производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, старый друг и соратник Путина.

Михаил Воеводин, согласно информации из Интерпола, имеет статус так называемого «вора в законе». Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении «Схем». В карточке Интерпола указан его никнейм – Misha Luzhnetskiy.


Лия Ильченко, ZN.ua

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