Евросоюз включил в шестой пакет санкций против РоSSии запрет на страхование танкеров с роSSийской нефтью. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой дипломатов.

Ожидается, что высокопоставленные должностные лица ЕС подпишут нефтяное эмбарго в ближайшее время.

Нефтетрейдеры и судовладельцы утверждают, что запрет на страхование танкеров, перевозящих нефть из РФ , является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния, которое ЕС располагает. Это нанесет ущерб роSSийской экономике.

Причина в том, что очень мало компаний готово транспортировать нефть на незастрахованных танкерах. Такая мера, как запрет страхования, уже показала эффективность для сдерживания экспорта иранской нефти, когда Тегеран пытались заставить вести переговоры по ядерной программе.

Известно, что Греция, Кипр и Мальта, являющиеся крупными судоходными странами, поначалу не соглашались на запрет страхования. Запрет будет поэтапно введен в течение шести месяцев.