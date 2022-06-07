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2022-06-07
Индия хочет удвоить импорт роSSийской нефти
Подробности закупок еще обсуждаются.
© Фото из открытых источников
Индия ведет переговоры о удвоении импорта роSSийской нефти, сообщило 6 июня агентство
По сообщениям, Индия надеется на покупку нефти у "Роснефти" со скидкой, поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за роSSийского вторжения в Украину.
Подробности об объеме закупок нефти и цен пока оговариваются с индийскими банками, которые должны финансировать грузы.
Юлия Мельничук, ZN.ua