Байден рассказал, что США и ЕС обсуждают условие, при котором покупка роSSийской нефти все же будет возможной

Президента США Джо Байден заявил, что сейчас Штаты и Евросоюз обсуждают вопросы покупки роSSийской нефти по цене ниже рыночной. По данным CNN, такой вариант рассматривают в связи с резким повышением цен на топливо.

"Европа решила еще больше сократить покупку роSSийской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден.

Он пояснил, что санкционное давление на РФ привело к тому, что РоSSия должна будет продать нефть по заниженной цене.

"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил Байден.