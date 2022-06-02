Байден рассказал, что США и ЕС обсуждают условие, при котором покупка роSSийской нефти все же будет возможной
Однако маловероятно, что урегулировать высокие цены на бензин удастся в ближайшее время, информирует
Президента США Джо Байден заявил, что сейчас Штаты и Евросоюз обсуждают вопросы покупки роSSийской нефти по цене ниже рыночной. По данным CNN, такой вариант рассматривают в связи с резким повышением цен на топливо.
"Европа решила еще больше сократить покупку роSSийской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден.
Он пояснил, что санкционное давление на РФ привело к тому, что РоSSия должна будет продать нефть по заниженной цене.
"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил Байден.