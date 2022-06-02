Байден рассказал, что США и ЕС обсуждают условие, при котором покупка роSSийской нефти все же будет возможной

Однако маловероятно, что урегулировать высокие цены на бензин удастся в ближайшее время, информирует ZN.ua.

Байден рассказал, что США и ЕС обсуждают условие, при котором покупка роSSийской нефти все же будет возможной
© Flickr/White House

Президента США Джо Байден заявил, что сейчас Штаты и Евросоюз обсуждают вопросы покупки роSSийской нефти по цене ниже рыночной. По данным CNN, такой вариант рассматривают в связи с резким повышением цен на топливо.

"Европа решила еще больше сократить покупку роSSийской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден.

Он пояснил, что санкционное давление на РФ привело к тому, что РоSSия должна будет продать нефть по заниженной цене.

"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил Байден.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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