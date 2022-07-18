У Держдепі США очікують на реакцію з боку нафтовидобувних держав на меседжі Байдена

А в Саудівській Аравії кажуть, що на американо-арабському саміті тема нафти не порушувалася, інформує ZN.ua.

У Держдепі США очікують на реакцію з боку нафтовидобувних держав на меседжі Байдена
© Фото из открытых источников

Ключові виробники сирої нафти мають вільні потужності і, швидше за все, збільшать постачання після візиту президента Джо Байдена на Близький Схід, заявив у неділю високопосадовець Держдепу з питань енергетики Амос Хохштейн.

Виступаючи у програмі CBS “Обличчям до нації”, Хохштейн сказав: “Грунтуючись на тому, що ми почули під час поїздки, я впевнений, що найближчими тижнями ми побачимо ще кілька кроків”, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, йдеться не лише про Саудівську Аравію. “Ми зустрічалися з членами Ради співробітництва країн Перської затоки (РСАДПЗ) та з Саудівською Аравією. Я не заглиблюватимусь у те, скільки вільних потужностей є в Саудівській Аравії, в ОАЕ, в Кувейті тощо. Але є додаткові вільні потужності. Є можливості для збільшення виробництва”, - сказав він.

Байден відвідав Саудівську Аравію минулої п'ятниці в рамках своєї першої поїздки на Близький Схід як президент, сподіваючись укласти угоду щодо збільшення видобутку нафти. Потім президент США виступив на саміті Ради співробітництва країн Перської затоки плюс Єгипту, Йорданії та Іраку. До Ради входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Пізніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що на американо-арабському саміті у суботу нафту не обговорювали. Він сказав, що ОПЕК+ продовжить оцінювати ринкові умови та робити те, що необхідно. Наступне засідання ОПЕК+, до якого також належить Росія, відбудеться 3 серпня.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Українські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липняУкраїнські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липня
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Блок рекламы


Похожие новости
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Оренда житла для ВПО за рахунок держави: безліч переваг порівняно з іншими варіантами розселенняОренда житла для ВПО за рахунок держави: безліч переваг порівняно з іншими варіантами розселення
Квартири в оренду за рахунок держави для ВПО: варіанти є, а дані Держстату потребують корегуванняКвартири в оренду за рахунок держави для ВПО: варіанти є, а дані Держстату потребують корегування
«Межигір’я» стане державним парком-пам’яткою«Межигір’я» стане державним парком-пам’яткою
Курс валют: чого очікують експерти найближчим часомКурс валют: чого очікують експерти найближчим часом
Державний борг України може зрости до 80-85% — УстенкоДержавний борг України може зрости до 80-85% — Устенко
Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУИменную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
Падение фондового рынка перерастет в более глубокую коррекцию — эксперт
Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 триллиона
Колебания цены Ethereum резко возросли. Причина — заявления Джо Байдена
Последние новости
Подгружаем последние новости