У Держдепі США очікують на реакцію з боку нафтовидобувних держав на меседжі Байдена

Ключові виробники сирої нафти мають вільні потужності і, швидше за все, збільшать постачання після візиту президента Джо Байдена на Близький Схід, заявив у неділю високопосадовець Держдепу з питань енергетики Амос Хохштейн.

Виступаючи у програмі CBS “Обличчям до нації”, Хохштейн сказав: “Грунтуючись на тому, що ми почули під час поїздки, я впевнений, що найближчими тижнями ми побачимо ще кілька кроків”, повідомляє "Голос Америки" .

За його словами, йдеться не лише про Саудівську Аравію. “Ми зустрічалися з членами Ради співробітництва країн Перської затоки (РСАДПЗ) та з Саудівською Аравією. Я не заглиблюватимусь у те, скільки вільних потужностей є в Саудівській Аравії, в ОАЕ, в Кувейті тощо. Але є додаткові вільні потужності. Є можливості для збільшення виробництва”, - сказав він.

Байден відвідав Саудівську Аравію минулої п'ятниці в рамках своєї першої поїздки на Близький Схід як президент, сподіваючись укласти угоду щодо збільшення видобутку нафти. Потім президент США виступив на саміті Ради співробітництва країн Перської затоки плюс Єгипту, Йорданії та Іраку. До Ради входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Пізніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що на американо-арабському саміті у суботу нафту не обговорювали. Він сказав, що ОПЕК+ продовжить оцінювати ринкові умови та робити те, що необхідно. Наступне засідання ОПЕК+, до якого також належить Росія, відбудеться 3 серпня.