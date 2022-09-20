Акції вакцинних компаній обвалилися після заяви Байдена про закінчення пандемії

Після слів президента США Джо Байдена про кінець пандемії коронавірусу компанії, що спеціалізуються на вакцинах, втратили понад $10 млрд капіталізації. Про це повідомляє TVP World.

Акції вакцинних компаній обвалилися після заяви Байдена про закінчення пандемії
Фото: wealthandfinance-news.com

Подробиці

Акції Moderna, BioNTech та Novavax впали на 9%, тоді як акції Pfizer, менш залежної від продажу вакцин, впали на 2% на початку торгів у Нью-Йорку.

Аналітики кажуть, що падіння акцій є відповіддю на побоювання з приводу попиту на вакцини від COVID-19, викликані зростаючою суспільною апатією та повідомленням лідерів у США та інших країнах про те, що кризова фаза пандемії коронавірусу добігає кінця.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що акції компанії Apple посіли перше місце серед паперів, за якими відкрито найбільшу кількість коротких позицій. Папери Apple змістили з першого місця акції компанії Tesla, яка була фаворитом серед шортистів із перших днів пандемії COVID-19.





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