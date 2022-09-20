Акції вакцинних компаній обвалилися після заяви Байдена про закінчення пандемії

Після слів президента США Джо Байдена про кінець пандемії коронавірусу компанії, що спеціалізуються на вакцинах, втратили понад $10 млрд капіталізації. Про це повідомляє TVP World.

Фото: wealthandfinance-news.com

Подробиці

Акції Moderna, BioNTech та Novavax впали на 9%, тоді як акції Pfizer, менш залежної від продажу вакцин, впали на 2% на початку торгів у Нью-Йорку.

Аналітики кажуть, що падіння акцій є відповіддю на побоювання з приводу попиту на вакцини від COVID-19, викликані зростаючою суспільною апатією та повідомленням лідерів у США та інших країнах про те, що кризова фаза пандемії коронавірусу добігає кінця.

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