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2022-10-05
Байден підписав закон про заборону обміну спецправ запозичення для Росії та Білорусі
Спеціальні права запозичення (SDR) — це міжнародний резервний актив, що емітується МВФ і існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках, інформує
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У понеділок Джо Байден підписав закон «Про заборону обміну SDR Росії та Білорусі», який забороняє американському Міністерству фінансів брати участь в операціях, пов’язаних з обміном спеціальних прав запозичення, якими володіють ці дві країни. Законодавчий акт також
Оксана Коваль, ZN.ua