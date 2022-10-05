Байден підписав закон про заборону обміну спецправ запозичення для Росії та Білорусі

У понеділок Джо Байден підписав закон «Про заборону обміну SDR Росії та Білорусі», який забороняє американському Міністерству фінансів брати участь в операціях, пов’язаних з обміном спеціальних прав запозичення, якими володіють ці дві країни. Законодавчий акт також вимагає від Казначейства вживати заходів проти фінансової допомоги Росії чи Білорусі, йдеться на сайті Конгресу США .