Байден підписав закон про заборону обміну спецправ запозичення для Росії та Білорусі

Спеціальні права запозичення (SDR) — це міжнародний резервний актив, що емітується МВФ і існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках, інформує ZN.ua.

Байден підписав закон про заборону обміну спецправ запозичення для Росії та Білорусі
© Радио Свобода

У понеділок Джо Байден підписав закон «Про заборону обміну SDR Росії та Білорусі», який забороняє американському Міністерству фінансів брати участь в операціях, пов’язаних з обміном спеціальних прав запозичення, якими володіють ці дві країни. Законодавчий акт також вимагає від Казначейства вживати заходів проти фінансової допомоги Росії чи Білорусі, йдеться на сайті Конгресу США.


Оксана Коваль, ZN.ua





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