Байден просить Конгрес США виділити ще понад $37 мільярдів допомоги для України

Президент США Джо Байден просить Конгрес погодити надання ще понад $37 мільярдів екстреної допомоги для України. Зокрема $21,7 мільярда пропонують виділити на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку. Про це пише AP.

Допомога Україні

Директорка Управління та бюджету Білого дому Шаланда Янг повідомила, що наразі приблизно три чверті коштів, раніше наданих Конгресом США для України, вже виплачено або виділено.

Тож Білий дім закликає Конгрес виділити додаткові асигнування, щоб гарантувати, що Україна має фінансування, зброю та підтримку, необхідні для оборони та надання життєво необхідної допомоги вразливим категоріям населення.

Також допомогу закликають виділити щодо критичного глобального дефіциту продовольства та енергії, спричиненого вторгненням Росії.

Запропонований пакет допомоги Україні включає: