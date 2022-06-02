Покупка роSSийской нефти: Байден назвал единственное условие для альтернативы эмбарго

Президент США выразил готовность закупать роSSийскую нефть, но назвал единственное условие.

Президент США Джо Байден рассказал, что россия, оказавшись в условиях санкционного давления, вынуждена продавать свою нефть другим странам по значительно более низкой цене. И только при условие пониженной цены можно говорить о ее закупках. По словам американского лидера, на фоне вторжения рф в Украину США и ЕС обсуждают возможность закупок роSSийской нефти по цене, ниже рыночной. Об этом сообщает CNN.

Байден отметил, что именно такой вариант может быть рассмотрен вместо отказа от импорта на фоне резкого повышения цен на топливо.

"Европа решила еще больше сократить покупку роSSийской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден.

Американский президент также отметил, что сейчас россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, поэтому ее можно будет закупить по значительно более низкой цене.

"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил Байден.