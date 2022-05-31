Суд арестовал имущество, счета и корпоративные права компаний роSSийской “Татнефти”
"Татнефть" осуществляет поставки нефтепродуктов на нужды подразделений Министерства обороны РоSSии, информирует
Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы предприятий, созданных роSSийской нефтяной компанией "Татнефть", которая поставляет нефтепродукты подразделениям Минобороны РФ. Об этом сообщает
В настоящее время продолжается досудебное расследование, в котором эти компании подозреваются в финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Согласно информации ГБР, были арестованы 115 объектов недвижимого имущества, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания и земельные участки, а также 118 бензовозов и авто.
Как отмечается, только стоимость движимого имущества и корпоративных прав компаний достигает около 400 миллионов гривен. Вместе с недвижимым имуществом это число может возрасти до 2 миллиардов гривен.
Активы передадут Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)