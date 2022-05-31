Суд арестовал имущество, счета и корпоративные права компаний роSSийской “Татнефти”

"Татнефть" осуществляет поставки нефтепродуктов на нужды подразделений Министерства обороны РоSSии, информирует ZN.ua.

Суд арестовал имущество, счета и корпоративные права компаний роSSийской “Татнефти”
© Економічна правда

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы предприятий, созданных роSSийской нефтяной компанией "Татнефть", которая поставляет нефтепродукты подразделениям Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в котором эти компании подозреваются в финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Согласно информации ГБР, были арестованы 115 объектов недвижимого имущества, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания и земельные участки, а также 118 бензовозов и авто.

Как отмечается, только стоимость движимого имущества и корпоративных прав компаний достигает около 400 миллионов гривен. Вместе с недвижимым имуществом это число может возрасти до 2 миллиардов гривен.

Активы передадут Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)


Максим Царук, ZN.ua

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