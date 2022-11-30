Єврокомісія рекомендувала заморозити 7,5 млрд євро для Угорщини через проблеми з верховенством права

Європейська комісія рекомендувала призупинити виділення Угорщині 7,5 мільярда євро з фондів ЄС через проблеми з верховенством права. Про це повідомляє Euronews .

До 19 листопада Будапешт повинен був провести 17 реформ, узгоджених з виконавчою владою ЄС влітку, щоб уникнути блокування коштів, яким Брюссель погрожував в рамках свого механізму верховенства права.

«Попри те, що низка реформ була проведена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати центральні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів... як вона зобов'язалася. В результаті, Комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня щодо призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро», - заявили в Єврокомісії.

Комісар з питань бюджету ЄС Йоганнес Ган заявив, що новий механізм встановлення верховенства права є «правильним інструментом для застосування», оскільки ці реформи «ніколи б не відбулися».

Тим часом Єврокомісія схвалила план відновлення Угорщини на суму 5,8 мільярда євро після COVID-19 - крок, який необхідно зробити до кінця року, оскільки Угорщина є єдиною країною ЄС, яка ще не схвалила свій план.

Але Брюссель поставив певні умови і вимагає від Будапешта досягти 27 так званих «надважливих етапів», щоб отримати ці кошти. 27 реформ включають 17 кроків з виправлення ситуації, які вже були узгоджені в рамках положення про верховенство права, а також реформи, спрямовані на посилення незалежності судової системи, і нові правила аудиту та звітності про використання коштів ЄС.

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підкреслив, що всі основні етапи повинні бути виконані в повному обсязі, перш ніж Угорщина зможе подати свій запит на виплату.

«Коротше кажучи, кошти не надійдуть доти, доки не будуть належним чином виконані основні етапи», - додав він.

Країни ЄС повинні будуть проголосувати за схвалення двох рекомендацій Комісії кваліфікованою більшістю голосів, необхідною для того, щоб обидва рішення були прийняті.

Голосування може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки країн ЄС зберуться в Брюсселі на зустріч Ecofin, на якій Будапешт заблокував прийняття глобального корпоративного податку.

Такі вето Будапешта були розцінені іншими країнами блоку як шантаж і спроби домогтися поступок в інших питаннях, включаючи доступ до фондів ЄС, підтримку України і санкції проти Росії.

Ган пояснив, якщо Рада прийме рекомендацію заморозити 7,5 мільярда євро з фондів згуртованості, Єврокомісія буде здійснювати моніторинг з метою якнайшвидшого скасування цього заходу, але тільки тоді, коли проблеми будуть вирішені.

Минулого тижня депутати Європарламенту переважною більшістю голосів підтримали резолюцію із закликом заморозити кошти ЄС для Угорщини через порушення верховенства права - 416 голосів «за» і 124 «проти».