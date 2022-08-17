Українці отримають по 6 тисяч допомоги від Норвезької ради у справах біженців

Мінсоцполітики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах біженців (NRC) для надання грошової допомоги потерпілим внаслідок війни українцям.

Зазначається, що завдяки меморандуму матеріальну підтримку отримають 20 000 осіб із найуразливіших груп. Грошову допомогу у розмірі 6600 грн отримають ВПО на тимчасово окупованих територіях, деокупованих територіях та у населених пунктах із зони бойових дій.

За словами голови NRC в Україні Роберто Віла Сексто, організація вже надала допомогу 30 000 українцям, які постраждали від війни.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала свою роботу в Україні у листопаді 2014 року. З того часу організація надала допомогу понад 700 000 осіб у східних регіонах, які постраждали внаслідок війни на Донбасі.