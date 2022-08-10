В Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФ

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке протягом 2017?2022 років ухилялося від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба бюро.

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Наслідком також встановлено, що посадові особи компанії також протиправно перерахували на користь юридичної особи, підконтрольної російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

Арешт корпоративних прав

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства, що є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об'єктів нерухомості цього підприємства. Слідство продовжується.

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